ua en ru
Чт, 21 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Экс-главу Верховного суда Князева оставили под стражей, но изменили сумму залога

Украина, Четверг 21 декабря 2023 16:11
UA EN RU
Экс-главу Верховного суда Князева оставили под стражей, но изменили сумму залога Фото: ВАКС покинул экспредседателя Верховного суда Князева под стражей (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Высший антикоррупционный суд оставил экс-главу Верховного суда Всеволода Князева под стражей, однако уменьшил размер залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Адвокаты просили для подозреваемого более мягкую меру пресечения, которая будет не связана с содержанием Князева под стражей.

По словам адвокатов, это связано с состоянием здоровья подозреваемого и его "примерным поведением".

Однако ВАКС все же оставил экс-главу Верховного суда Князева под стражей, хотя и уменьшил размер залога с 27 до 20 миллионов гривен.

Дело Князева

Напомним, 15 мая бывшего председателя Верховного суда поймали на взятке в размере 2,7 млн долларов. Это сделало Князева самым высокопоставленным чиновником Украины, которого задержали подобным образом.

На следующий день пленум Верховного суда досрочно прекратил его полномочия.

После этого суд избрал меру пресечения Князеву с возможностью внесения залога. Его размер уменьшали уже несколько раз.

Более подробно о деле Князева можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Суд
NEWS
Верховная Рада легализовала медицинский каннабис
Верховная Рада легализовала медицинский каннабис
DAILY
Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ