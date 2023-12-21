Экс-главу Верховного суда Князева оставили под стражей, но изменили сумму залога

Высший антикоррупционный суд оставил экс-главу Верховного суда Всеволода Князева под стражей, однако уменьшил размер залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Адвокаты просили для подозреваемого более мягкую меру пресечения, которая будет не связана с содержанием Князева под стражей.

По словам адвокатов, это связано с состоянием здоровья подозреваемого и его "примерным поведением".

Однако ВАКС все же оставил экс-главу Верховного суда Князева под стражей, хотя и уменьшил размер залога с 27 до 20 миллионов гривен.

Дело Князева

Напомним, 15 мая бывшего председателя Верховного суда поймали на взятке в размере 2,7 млн долларов. Это сделало Князева самым высокопоставленным чиновником Украины, которого задержали подобным образом.

На следующий день пленум Верховного суда досрочно прекратил его полномочия.

После этого суд избрал меру пресечения Князеву с возможностью внесения залога. Его размер уменьшали уже несколько раз.

Более подробно о деле Князева можете узнать в материале РБК-Украина.

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