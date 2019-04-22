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У день виборів поліція отримала майже 50 повідомлень про мінування

Новини » Вибори 2019    22.04.2019 - 11:19
У день виборів поліція отримала майже 50 повідомлень про мінування
Ілюстративне фото (facebook.com/MVS.LVIV)

Жодне повідомлення не підтвердилося

За минулу добу у день виборів в Україні до підрозділів Національної поліції надійшло 47 неправдивих повідомлень про замінування. Про це повідомив заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін у Facebook

Він розповів, що 15 таких повідомлень зареєстровано в місті Харків, 19 - в Києві, 6 - у Львові, 3 - в Одесі, 2 - в Дніпрі, та по одному в містах Волноваха Донецької області й Нова Каховка Херсонської області.

Об’єктами посягань були: у місті Харків – міжнародний аеропорт “Харків”, супермаркети “Ашан” й “Ave Plaza”, торгово-розважальні центри “Даффі”, “Французький Бульвар” готелі “Kharkiv Palace”, “Овіс”, “Харків”, “Мир”, “Меркурій”, “Парк Готель”, “12”, “19”, “Кірова” та супермаркети “Ашан”, у столиці - шість культових православних споруд та супермаркети “Ашан”, ресторан швидкого харчування “McDonald’s”, у місті Львів - аеропорт ім. Данила Галицького, залізничний вокзал, торгово-розважальні центри “Форум”, “King Cross Leopolis”, “Forum Lviv”, “Victoria Gardens”, у місті Одеса - готель “Одеса”, телеканал “7-й канал”, Одеський Національний Академічний театр опери і балету, у місті Дніпро - супермаркети “Ашан”, у місті Волноваха - загальноосвітня школа № 7 в якій розташована виборча дільниця, а в місті Нова Каховка - гідроелектростанція. Тільки в Харкові загалом було евакуйовано 7600 громадян.

Проведеними перевірками вибухонебезпечних предметів не виявлено. За даними фактами відкрито 20 кримінальних проваджень.

У день виборів поліція отримала майже 50 повідомлень про мінування

РБК-Україна писало, що у Києві у день виборів президента України поліцейські отримали інформацію щодо замінування культових споруд у Подільському та Печерському районах столиці.

 

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