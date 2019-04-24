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У Харкові четвертий день поспіль надходять повідомлення про мінування

Новини » Суспільство    24.04.2019 - 11:53
У Харкові четвертий день поспіль надходять повідомлення про мінування
Ілюстративне фото (hk.npu.gov.ua)

Поліція шукає вибухівку в школі

Поліція 24 квітня перевіряє повідомлення про мінування у Харкові навчального закладу. Про це повідомляє прес-служба поліції у Харківській області

За адресою виїхали працівники слідчо-оперативної групи та фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян.        

Інформація про закладення вибухівки у спеціалізованій школі на вулиці Лермонтовській, надійшла до Київського відділу поліції 24 квітня близько 9:13.

Проводиться огляд приміщень та прилеглої території.

Нагадаємо, у Харкові протягом дня 23 квітня правоохоронці протягом дня 9 разів виїжджали на виклики про закладення вибухівки у різних об'єктах. Правоохоронці оглянули 40 883 кв. метрів будівель та прилеглої території, евакуйували 808 громадян. Жодне повідомлення не підтвердилося. 

Крім того, поліція перевірила повідомлення про мінування 5 об’єктів у Харкові 22 квітня. "Мінували" вокзал, завод, дві школи та ресторан.

РБК-Україна писало, що за добу 21 квітня у день виборів в Україні до підрозділів Національної поліції надійшло 47 неправдивих повідомлень про замінування -15 таких повідомлень зареєстровано в місті Харків

У поліції повідомили, що неправдиві повідомлення про мінування надходили з території РФ та окупованого Донбасу.

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