Князєв назвав версії вбивства заступника голови ОТГ у Запорізькій області

Глава Нацполіції Сергій Князєв розповів про версії вбивства заступника голови Якимівкої об'єднаної територіальної громади Дмитра Кирилова. Про це він розповів на брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Він повідомив, що зараз в області введена поліцейська операція відповідного рівня.

"Щодо робочих версій: розглядаються версії, повязані з його особистим життям, комерційною діяльність, політичної версії наразі немає", - назвав він версії поліції.

Князєв додав, що поліція вилучила зброю, можливо з якої були здійснені постріли.

Нагадаємо, Кирилова застрелили з автомата у середу, 18 вересня, біля входу в селищна рада Якимівки. Нападник був у масці. Як зазначається, Кирилов курирував гуманітарні питання.

Крім того, сьогодні повідомлялось, що у Києві напали на на заступника глави КМДА Володимира Слончака. Напад стався на вулиці Митрополита Липківського. Заступника глави КМДА госпіталізували. У адміністрації повідомили, що наразі стан Слончака тяжкий, накладено 14 швів на голову. Його доставили в лікарню із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку і забоями голови.

РБК-Україна писало, що правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом нападу на заступника голови КМДА.