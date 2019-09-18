ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У поліції повідомили подробиці нападу на заступника Кличка

Новини » Надзвичайні події    18.09.2019 - 10:34
У поліції повідомили подробиці нападу на заступника Кличка
Фото: Володимир Слончак (kyivcity gov ua)

На вулиці Митрополита Липківського невідомий побив заступника голови Київської міської державної адміністрації

У поліції розповіли деталі нападу на заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака. Про це йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

У поліції зазначили, що напад стався на вулиці Митрополита Липківського. Заступника глави КМДА госпіталізували.

"До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що на вулиці Митрополита Липківського невідомий побив заступника голови Київської міської державної адміністрації. На місце виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції для встановлення обставин події", - йдеться у повідомленні.

Зараз правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом нападу на Слончака.

РБК-Україна писало про напад на Слончака. Його доставили в лікарню із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку і забоями голови.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що поліція розглядає декілька версій обставин загибелі нардепа Дмитра Тимчука. Також поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

У Києві побили заступника Кличка Прокуратура відкрила справу за фактом катувань у поліції Ужгорода
Новини України КМДАполициянапад
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся