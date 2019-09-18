Князев назвал версии убийства замглавы ОТО в Запорожской области

Глава Нацполиции Сергей Князев рассказал о версиях убийства заместителя председателя Акимовской объединенной территориальной общины Дмитрия Кириллова. Об этом он рассказал на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Он сообщил, что сейчас в области введена полицейская операция соответствующего уровня.

"Относительно рабочих версий: рассматриваются версии, связанные с его личной жизнью, коммерческой деятельности, политической версии пока нет", - назвал он версии полиции.

Князев добавил, что полиция изъяла оружие, возможно из которого были осуществлены выстрелы.

Напомним, Кириллова застрелили из автомата в среду, 18 сентября, у входа в поселковый совет Акимовки. Нападавший был в маске. Как отмечается, Кириллов курировал гуманитарные вопросы.

Кроме того, сегодня сообщалось, что в Киеве напали на заместителя главы КГГА Владимира Слончака. Нападение произошло на улице Митрополита Липковского. Заместителя главы КГГА госпитализировали. В администрации сообщили, что сейчас состояние Слончака тяжелое, наложено 14 швов на голову. Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами головы.

РБК-Украина писало, что правоохранители решают вопрос относительно открытия уголовного производства по факту нападения на заместителя председателя КГГА.