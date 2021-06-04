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"Лукашенку буде боляче": Україна різко відреагувала на запрошення бойовиків "ЛНР" до Білорусі

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Київ, П'ятниця 04 червня 2021 13:00
"Лукашенку буде боляче": Україна різко відреагувала на запрошення бойовиків "ЛНР" до Білорусі Фото: Олександр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ не хоче політичної чи економічної війни з Мінськом, але буде відповідь на запрошення Олександра Лукашенка бойовиків "ЛНР" до Білорусі. Голова МЗС заявив, що є речі, які Україна не пробачає.

Про це Кулеба заявив в ефірі "Сніданок з 1+1".

За його словами, наразі дитломатичних каналів між Україною і Білоруссю немає. Політичного діалогу між Україною і Білоруссю наразі немає, Київ не визнав Лукашенка, зазначив Кулеба.

"Буде боляче Олександру Лукашенку. У нас є достатньо інструментів, щоб зробити людям і країнам, які не поважають територіальну цілісність України, боляче. Особливо, коли йдеться про Білорусь, з якою у нас багато зв'язків. Зокрема, й економічних", - заявив голова МЗС.

Він зазначив, що Україна не пробачає неповаги до територіальної цілісності України.

Нагадаємо, представник Донецька в українській делегації в політичній підгрупі в ТКГ Сергій Гармаш заявив, що Олександр Лукашенко де-факто визнав маріонеткові "республіки" на Донбасі після запрошення їх у Мінськ.

Зазначимо, Олександр Лукашенко запропонував "слідчим" з ОРДЛО допитати заарештованого журналіста Романа Протасевича.

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