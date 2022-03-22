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У КНР пригрозили США санкціями у відповідь через скасування видачі віз китайським чиновникам

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Пекін, Вівторок 22 березня 2022 10:16
У КНР пригрозили США санкціями у відповідь через скасування видачі віз китайським чиновникам Фото: Китай пригрозить США санкціями у відповідь (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що США чекають контрзаходи через санкції проти китайських чиновників. Крім того, дипломат звинуватив Вашингтон у порушенні прав людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати обмежують видачу віз китайським чиновникам за участь у "репресивних діях" проти етнічних і релігійних меншин.

У свою чергу МЗС Китаю пригрозив відповідними санкціями США. Крім того, китайський міністр назвав Вашингтон "головним порушником прав людини в світі".

Нагадавши, глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав Китай підтримати Україну у війні проти Росії, зігравши важливу роль у завершенні конфлікту.

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