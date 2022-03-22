У КНР пригрозили США санкціями у відповідь через скасування видачі віз китайським чиновникам

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що США чекають контрзаходи через санкції проти китайських чиновників. Крім того, дипломат звинуватив Вашингтон у порушенні прав людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати обмежують видачу віз китайським чиновникам за участь у "репресивних діях" проти етнічних і релігійних меншин.

У свою чергу МЗС Китаю пригрозив відповідними санкціями США. Крім того, китайський міністр назвав Вашингтон "головним порушником прав людини в світі".