ru ua
Вт, 22 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В КНР пригрозили США ответными санкциями из-за отмены выдачи виз китайским чиновникам

Новина українською →
Пекин, Вторник 22 марта 2022 10:16
В КНР пригрозили США ответными санкциями из-за отмены выдачи виз китайским чиновникам Фото: Китай пригрозит США ответными санкциями (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что США ждут контрмеры из-за санкций против китайских чиновников. Кроме того, дипломат обвинил Вашингтон в нарушении прав человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты ограничивают выдачу виз китайским чиновникам за участие в "репрессивных действиях" против этнических и религиозных меньшинств.

В свою очередь МИД Китая пригрозил ответными санкциями США. Кроме того, китайский министр назвал Вашингтон "главным нарушителем прав человека в мире".

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Китай поддержать Украину в войне против России, сыграв важную роль в завершении конфликта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Соединенные Штаты Америки Санкции
NEWS
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро