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Кулеба закликав Китай зіграти важливу роль у завершенні війни з РФ

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Київ, Понеділок 21 березня 2022 16:51
Кулеба закликав Китай зіграти важливу роль у завершенні війни з РФ Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав уряд Китаю зіграти важливу роль у завершенні російського вторгнення в Україну. Він додав, що Київ поділяє позицію Пекіна про необхідність політичного вирішення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра в Twitter.

"Протягом десятиліть українсько-китайські відносини ґрунтувалися на взаємній повазі, розумінні та вигоді. Ми поділяємо позицію Пекіна про необхідність пошуку політичного рішення війни проти України і закликаємо Китай як глобальну державу зіграти важливу роль в цих зусиллях", - написав він.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 26-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Війна Росії проти України Китай Дмитро Кулеба
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