RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Кнопка Siri в камере: как iOS 27 изменит ваш iPhone навсегда

10:22 30.04.2026 Чт
2 мин
В камере появится ИИ-функция, которая научит iPhone "видеть" мир по-новому
aimg Ольга Завада
iPhone в iOS 27 получит новый ИИ-режим (фото: Getty Images)

В операционной системе iOS 27 появится революционный режим съемки, который превратит камеру в полноценного ИИ-помощника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Что известно о Siri mode

Что известно о Siri mode

Apple планирует радикально обновить интерфейс стандартного приложения "Камера" в iOS 27. По информации аналитика Марка Гурмана, разработчики интегрируют функцию Visual Intelligence непосредственно в основное меню выбора режимов.

Теперь Siri Mode разместится в одном ряду с "Фото", "Видео" и "Портретом".

Главное визуальное изменение коснется элементов управления. При переходе в новый режим традиционная белая кнопка затвора будет заменяться на стилизованный логотип Apple Intelligence.

Новые возможности Visual Intelligence

Интеграция позволит пользователям просто наводить камеру на объекты и мгновенно получать нужную информацию.

Что добавили в обновление:

Пищевую ценность. iPhone научится сканировать этикетки на упаковках продуктов, чтобы автоматически фиксировать информацию для тех, кто следит за своим рационом.

Интеграцию с сервисами. Через камеру можно будет обращаться к ChatGPT с вопросами о сцене в кадре или использовать обратный поиск изображений Google.

Работу с текстом и событиями. Система сможет считывать данные с концертных афиш для создания событий в календаре, распознавать растения и животных, а также мгновенно добавлять контакты с визиток.

Хотя функция останется доступной через длительное нажатие кнопки Camera Control (введенной в iPhone 16), она больше не будет запускаться как отдельный интерфейс, а будет работать внутри приложения "Камера".

Когда запланирован релиз iOS 27

Официальный анонс новой операционной системы состоится на конференции для разработчиков WWDC в июне 2026 года. Вместе с визуальным ИИ Apple готовит масштабное обновление самой Siri, которая получит интерфейс чат-бота и отдельное приложение.

Релиз iOS 27 для пользователей ожидается уже осенью. Обновление выйдет одновременно с iPhone 18 Pro, который, по предварительным данным, получит самые существенные аппаратные усовершенствования камеры в истории флагманской линейки.

Расширение возможностей визуального ИИ также станет базой для будущих устройств Apple, включая умные очки и AirPods со встроенными камерами.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
