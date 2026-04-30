Кнопка Siri у камері: як iOS 27 змінить ваш iPhone назавжди

В операційній системі iOS 27 з'явиться революційний режим зйомки, який перетворить камеру на повноцінного ШІ-помічника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Apple планує радикально оновити інтерфейс стандартного застосунку "Камера" в iOS 27. За інформацією аналітика Марка Гурмана, розробники інтегрують функцію Visual Intelligence безпосередньо в основне меню вибору режимів.
Тепер Siri Mode розміститься в одному ряді з "Фото", "Відео" та "Портретом".
Головна візуальна зміна торкнеться елементів керування. При переході у новий режим традиційна біла кнопка затвора буде замінюватися на стилізований логотип Apple Intelligence.
Інтеграція дозволить користувачам просто наводити камеру на об'єкти та миттєво отримувати потрібну інформацію.
Що додали в оновлення:
Харчову цінність. iPhone навчиться сканувати етикетки на упаковках продуктів, щоб автоматично фіксувати інформацію для тих, хто слідкує за своїм раціоном.
Інтеграцію з сервісами. Через камеру можна буде звертатися до ChatGPT із запитаннями про сцену у кадрі або ж використовувати зворотний пошук зображень Google.
Роботу з текстом та подіями. Система зможе зчитувати дані з концертних афіш для створення подій у календарі, розпізнавати рослини і тварин, а також миттєво додавати контакти з візитівок.
Хоча функція залишиться доступною через тривале натискання кнопки Camera Control (введеної в iPhone 16), вона більше не запускатиметься як окремий інтерфейс, а працюватиме всередині застосунку "Камера".
Офіційний анонс нової операційної системи відбудеться на конференції для розробників WWDC у червні 2026 року. Разом із візуальним ШІ Apple готує масштабне оновлення самої Siri, яка отримає інтерфейс чат-бота та окремий застосунок.
Реліз iOS 27 для користувачів очікується вже восени. Оновлення вийде одночасно з iPhone 18 Pro, який, за попередніми даними, отримає найсуттєвіші апаратні вдосконалення камери в історії флагманської лінійки.
Розширення можливостей візуального ШІ також стане базою для майбутніх пристроїв Apple, включно з розумними окулярами та AirPods з вбудованими камерами.