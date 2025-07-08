Бесплатные путевки детям защитников в Киеве: кто и как может получить (инструкция)
Некоторые из жителей Киева могут получить бесплатную путевку для оздоровления и улучшения психоэмоционального состояния - на одного взрослого и ребенка.
Подробнее о том, кто из граждан имеет право воспользоваться такой возможностью и как подать заявление, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Кто может получить бесплатную путевку
Заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Марина Хонда рассказала, что в течение 2025 года возможностью пройти оздоровление в сопровождении взрослого воспользовались уже более 500 детей защитников Украины из Киева.
"Город профинансировал программу почти на 5 миллионов гривен", - сообщила чиновница в своем Facebook.
В целом получить бесплатную путевку на оздоровление могут:
- защитники и защитницы Украины, а также члены их семей (если детям - меньше 14 лет);
- участники Революции Достоинства (если детям - меньше 14 лет);
- законные представители детей погибших, пропавших без вести или захваченных в плен защитников (пока этим детям не исполнится 18 лет).
При этом одно из важных условий программы заключается в том, что и взрослый, и ребенок должны быть зарегистрированы в Киеве.
Как киевлянам воспользоваться услугой
Сегодня подать заявление на получение бесплатной путевки на оздоровление можно несколькими способами.
Для того чтобы сделать это удаленно - онлайн, необходимо:
- авторизоваться на столичном Портале услуг;
- заполнить все шаги онлайн-формы;
- подгрузить необходимые документы;
- подписать заявление электронной подписью.
"Теперь подать заявление на путевку стало удобнее - онлайн через Электронный кабинет защитника. А главное - теперь для оформления заявления не нужно посещать учреждения лично", - отметила Хонда.
Тем, кому все же удобнее сделать это физически - офлайн, нужно:
- подготовить все необходимые документы;
- подать их в районное управление социальной и ветеранской политики - по месту регистрации.
Публикация Марины Хонды (скриншот: facebook.com/marina.honda.kyiv)
Какие документы нужны, чтобы подать заявление
Для того чтобы подать заявление на получение бесплатной путевки на оздоровление, необходимо подготовить такие документы:
- паспорт или ID-карта заявителя;
- номер налогоплательщика заявителя;
- паспорт или ID-карта ребенка (если ему уже больше 14 лет);
- номер налогоплательщика ребенка (если ему уже больше 14 лет);
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, подтверждающий родственные отношения (например, свидетельство о браке, свидетельство о рождении);
- документ, подтверждающий право заявителя на получение льгот или льготное удостоверение.
Кроме того, в зависимости от статуса человека, могут понадобиться:
- справка, подтверждающая непосредственное участие в боевых действиях;
- документ об опеке или судебное решение о содержании ребенка;
- свидетельство о смерти человека, принимавшего участие в Революции Достоинства;
- сообщение о смерти;
- документ, подтверждающий пребывание в плену или исчезновение без вести защитника (защитницы) Украины;
- справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ);
- удостоверение члена семьи погибшего или выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны;
- документы, подтверждающие участие в АТО/ООС;
- нотариальное согласие на сопровождение ребенка;
- документ, подтверждающий участие в Революции Достоинства.
Стоит отметить также, что в случае подачи через управление социальной и ветеранской политики, документы подаются в копиях. Но с собой нужно взять все оригиналы.
Что происходит после подачи заявления
После подачи заявления на получение бесплатной путевки на оздоровление:
- Управление социальной и ветеранской политики его рассматривает;
- уведомляет человека о решении относительно предоставления путевки, возможных дат и мест.
В целом путевки на оздоровление детей выдаются в порядке подачи заявлений. При этом дети погибших участников боевых действий получают путевку в первую очередь.
Основное об услуге (скриншот: portal.kyiv.digital)
В завершение стоит отметить, что среди возможных причин отказа в предоставлении путевки могут быть следующие:
- отсутствие регистрации в Киеве;
- несоответствие условиям предоставления помощи;
- неполный пакет документов.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: публикация Марины Хонды в Facebook, электронный Портал услуг города Киева.
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