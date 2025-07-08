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Бесплатные путевки детям защитников в Киеве: кто и как может получить (инструкция)

Вторник 08 июля 2025 11:06
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Бесплатные путевки детям защитников в Киеве: кто и как может получить (инструкция) Дети защитников Украины из Киева имеют шанс на бесплатное оздоровление (фото: facebook.com/FZS.Ukraine)
Автор: Ирина Костенко

Некоторые из жителей Киева могут получить бесплатную путевку для оздоровления и улучшения психоэмоционального состояния - на одного взрослого и ребенка.

Подробнее о том, кто из граждан имеет право воспользоваться такой возможностью и как подать заявление, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Кто может получить бесплатную путевку

Заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Марина Хонда рассказала, что в течение 2025 года возможностью пройти оздоровление в сопровождении взрослого воспользовались уже более 500 детей защитников Украины из Киева.

"Город профинансировал программу почти на 5 миллионов гривен", - сообщила чиновница в своем Facebook.

В целом получить бесплатную путевку на оздоровление могут:

  • защитники и защитницы Украины, а также члены их семей (если детям - меньше 14 лет);
  • участники Революции Достоинства (если детям - меньше 14 лет);
  • законные представители детей погибших, пропавших без вести или захваченных в плен защитников (пока этим детям не исполнится 18 лет).

При этом одно из важных условий программы заключается в том, что и взрослый, и ребенок должны быть зарегистрированы в Киеве.

Как киевлянам воспользоваться услугой

Сегодня подать заявление на получение бесплатной путевки на оздоровление можно несколькими способами.

Для того чтобы сделать это удаленно - онлайн, необходимо:

  • авторизоваться на столичном Портале услуг;
  • заполнить все шаги онлайн-формы;
  • подгрузить необходимые документы;
  • подписать заявление электронной подписью.

"Теперь подать заявление на путевку стало удобнее - онлайн через Электронный кабинет защитника. А главное - теперь для оформления заявления не нужно посещать учреждения лично", - отметила Хонда.

Тем, кому все же удобнее сделать это физически - офлайн, нужно:

  • подготовить все необходимые документы;
  • подать их в районное управление социальной и ветеранской политики - по месту регистрации.

Бесплатные путевки детям защитников в Киеве: кто и как может получить (инструкция)Бесплатные путевки детям защитников в Киеве: кто и как может получить (инструкция)Публикация Марины Хонды (скриншот: facebook.com/marina.honda.kyiv)

Какие документы нужны, чтобы подать заявление

Для того чтобы подать заявление на получение бесплатной путевки на оздоровление, необходимо подготовить такие документы:

  • паспорт или ID-карта заявителя;
  • номер налогоплательщика заявителя;
  • паспорт или ID-карта ребенка (если ему уже больше 14 лет);
  • номер налогоплательщика ребенка (если ему уже больше 14 лет);
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • документ, подтверждающий родственные отношения (например, свидетельство о браке, свидетельство о рождении);
  • документ, подтверждающий право заявителя на получение льгот или льготное удостоверение.

Кроме того, в зависимости от статуса человека, могут понадобиться:

  • справка, подтверждающая непосредственное участие в боевых действиях;
  • документ об опеке или судебное решение о содержании ребенка;
  • свидетельство о смерти человека, принимавшего участие в Революции Достоинства;
  • сообщение о смерти;
  • документ, подтверждающий пребывание в плену или исчезновение без вести защитника (защитницы) Украины;
  • справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ);
  • удостоверение члена семьи погибшего или выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны;
  • документы, подтверждающие участие в АТО/ООС;
  • нотариальное согласие на сопровождение ребенка;
  • документ, подтверждающий участие в Революции Достоинства.

Стоит отметить также, что в случае подачи через управление социальной и ветеранской политики, документы подаются в копиях. Но с собой нужно взять все оригиналы.

Что происходит после подачи заявления

После подачи заявления на получение бесплатной путевки на оздоровление:

  • Управление социальной и ветеранской политики его рассматривает;
  • уведомляет человека о решении относительно предоставления путевки, возможных дат и мест.

В целом путевки на оздоровление детей выдаются в порядке подачи заявлений. При этом дети погибших участников боевых действий получают путевку в первую очередь.

Бесплатные путевки детям защитников в Киеве: кто и как может получить (инструкция)Основное об услуге (скриншот: portal.kyiv.digital)

В завершение стоит отметить, что среди возможных причин отказа в предоставлении путевки могут быть следующие:

  • отсутствие регистрации в Киеве;
  • несоответствие условиям предоставления помощи;
  • неполный пакет документов.

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При подготовке материала были использованы следующие источники: публикация Марины Хонды в Facebook, электронный Портал услуг города Киева.

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