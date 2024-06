Книги из Европы – в Киеве. Украинские студенты получили тысячи экземпляров европейской литературы

Мероприятие открыли в.и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко, председатель Союза ректоров высшего образования Украины Петр Куликов и проректор по научно-педагогической работе и стратегическому развитию Киевского государственного университета строительства и архитектуры Алексей Днепров.

За время реализации проекта "Украинским детям – украинскую книгу" свыше 1 млн. современных украинских книг оказались в руках у читателей по всему миру. Не менее успешно развивается и обратная инициатива по обеспечению книгами на европейских языках украинской студенческой молодежи.

В настоящее время в КНУБА привезли около 5 тысяч экземпляров книг, из них - почти 2 тысячи европейских книг по истории, науке, кулинарии, дизайну, туризму, культуре, экономике, менеджменту, медицине и политике на английском, французском, немецком и других языках.

По проекту "Украинской молодежи - европейская книга" уже получено около 10 тыс. экземпляров, которые распределили между университетами Киева, Львова, Тернополя, Черновцов и Кропивницкого.

Главный двигатель благотворительной акции "Украинским детям - украинская книга" - Госкомтелерадио, поэтому его глава Олег Наливайко поблагодарил издательств и волонтеров, которые реализуют проект и призвал объединять усилия и не останавливаться.

Председатель Союза ректоров высшего образования Украины Петр Куликов рассказал, что книги, поступившие из Амстердама, предусмотрены для университетов Харькова, в частности, для Национального университета имени В. Н. Каразина.

Также к событию присоединился Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Дании Андрей Яневский. "Чтение, украинская книга — это об образованном и мотивированном будущем, поэтому важно поддерживать этот проект", - сказал он.

Важным событием 2024 стало издание книги британско-украинской писательницы Анны Шевченко "Вокруг войны через 20 историй" (Around the war in twenty stories) при содействии Госкомтелерадио. Произведение бесплатно напечатали в рамках благотворительной акции "Украинским детям – украинскую книгу" на Харьковской книжной фабрике "Глобус", которая входит в состав АО ГАК Укриздавполиграфия. Из Харькова в Лондон тираж издания доставили украинские волонтеры.

Анна Шевченко присоединилась к событию также онлайн-связью. Она отметила, что участие в таком проекте придает ее силы держать оборону страны даже вдали от дома. Ведь тираж книги "Вокруг войны через 20 историй" (Around the war in twenty stories) назначен на гуманитарные благотворительные проекты в Украине.