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Книги з Європи — в Києві. Українські студенти отримали тисячі примірників європейської літератури

Середа 12 червня 2024 19:21
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Книги з Європи — в Києві. Українські студенти отримали тисячі примірників європейської літератури Фото: Українські студенти отримали тисячі примірників європейської літератури (прес-служба КНУБА)
Автор: Олександр Мороз

На базі Київського національного університету будівництва та архітектури (КНУБА) відбулася чергова передача європейських книжок у межах ініціативи "Українській молоді – європейську книгу". Ця акція є частиною найбільшого книжкового проєкту з початку повномасштабної війни "Українським дітям – українську книгу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу навчального закладу.

Захід відкрили т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко, голова Спілки ректорів закладів вищої освіти України Петро Куліков та проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Київського державного університету будівництва і архітектури Олексій Дніпров.

За час реалізації проєкту "Українським дітям – українську книгу" понад 1 млн сучасних українських книжок опинилися в руках у читачів по всьому світі. Не менш успішно розвивається й зворотна ініціатива з забезпечення книгами європейськими мовами української студентської молоді.

Наразі до КНУБА привезли близько 5 тисяч примірників книг, із них - майже 2 тисячі європейських книг з історії, науки, кулінарії, дизайну, туризму, культури, економіки, менеджменту, медицини та політики англійською, французькою, німецькою та іншими мовами.

Книги з Європи — в Києві. Українські студенти отримали тисячі примірників європейської літератури

За проєктом "Українській молоді – європейську книгу" вже отримано близько 10 тис. примірників, які розподілили між університетами Києва, Львова, Тернополя, Чернівців та Кропивницького.

Головний рушій благодійної акції "Українським дітям - українську книгу" - Держкомтелерадіо, тому його очільник Олег Наливайко подякував видавництвам та волонтерам, які реалізують проєкт і закликав об'єднувати зусилля та не зупинятися.

Голова Спілки ректорів закладів вищої освіти України Петро Куліков розповів, що книги, які надійшли з Амстердама, передбачені для університетів Харкова, зокрема, для Національного університету імені В. Н. Каразіна.

Також до події приєднався Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Данії Андрій Яневський. "Читання, українська книга - це про освічене та мотивоване майбутнє, тому важливо підтримувати цей проєкт", - сказав він.

Книги з Європи — в Києві. Українські студенти отримали тисячі примірників європейської літератури

Важливою подією 2024 року стало видання книги британсько-української письменниці Анни Шевченко "Навколо війни через 20 історій" (Around the war in twenty stories) за сприяння Держкомтелерадіо. Твір безкоштовно надрукували в межах благодійної акції "Українським дітям – українську книгу" на Харківській книжковій фабриці "Глобус", яка входить до складу АТ ДАК Укрвидавполіграфія. Із Харкова в Лондон наклад видання доставили українські волонтери.

Анна Шевченко приєдналася до події також онлайн-зв’язком. Вона зазначила, що участь у такому проєкті надає її сили тримати оборону країни навіть далеко від дому. Адже наклад книги "Навколо війни через 20 історій" (Around the war in twenty stories) призначений на гуманітарні благодійні проєкти в Україні.

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