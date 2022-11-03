Северная Корея запустила баллистическую ракету над Японией
КНДР осуществила пуск баллистической ракеты над территорией Японии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
В стране сработала автоматическая система предупреждения, ее сообщения передают национальное телевидение, приложения на телефонах.
Людей в префектурах на северо-востоке страны призывают укрыться в подземных помещениях или крепких зданиях.
Предположительно, баллистическая ракета КНДР пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане, сообщила японская береговая охрана.
Напомним, в среду, 2 ноября, Северная Корея запустила три баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.
Также мы писали, что в ночь с 13 на 14 сентября по местному времени также был зафиксирован запуск неопознанной баллистической ракеты Северной Кореей.
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