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Северная Корея запустила баллистическую ракету над Японией

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Пхеньян, Четверг 03 ноября 2022 01:31
Северная Корея запустила баллистическую ракету над Японией Фото: Северная Корея запустила баллистическую ракету над Японией (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

КНДР осуществила пуск баллистической ракеты над территорией Японии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

В стране сработала автоматическая система предупреждения, ее сообщения передают национальное телевидение, приложения на телефонах.

Людей в префектурах на северо-востоке страны призывают укрыться в подземных помещениях или крепких зданиях.

Предположительно, баллистическая ракета КНДР пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане, сообщила японская береговая охрана.

Напомним, в среду, 2 ноября, Северная Корея запустила три баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

Также мы писали, что в ночь с 13 на 14 сентября по местному времени также был зафиксирован запуск неопознанной баллистической ракеты Северной Кореей.

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