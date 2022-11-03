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Пентагон пригрозил КНДР сменой режима в случае ядерной атаки на США или союзников

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Вашингтон, Четверг 03 ноября 2022 19:49
Пентагон пригрозил КНДР сменой режима в случае ядерной атаки на США или союзников Фото: Ллойд Остин, глава Пентагона США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Применение ядерного оружия Северной Кореей против США или их союзников будет означать конец режима Ким Чен Ына.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Голоса Америки" Джеффа Селдина в Twitter, об этом заявил глава Пентагона США Ллойд Остин.

"Любое ядерное нападение на США или их союзников и партнеров, включая использование нестратегического ядерного оружия приведет к концу режима Кима", - заявил Остин.

Также он отметил, что США и Южная Корея продлевают военные учения на фоне постоянных запусков баллистических ракет Северной Кореей.

Напомним, ранее стало известно, что КНДР участила запуск баллистических ракет в сторону Японского моря. Такие запуски фиксируют уже несколько дней подряд.

В МИД Украины заявили, что провокационные действия КНДР угрожают региональной стабильности.

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Пентагон Соединенные Штаты Америки Ядерное оружие Северная Корея
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