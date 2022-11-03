Пентагон пригрозил КНДР сменой режима в случае ядерной атаки на США или союзников

Применение ядерного оружия Северной Кореей против США или их союзников будет означать конец режима Ким Чен Ына.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Голоса Америки" Джеффа Селдина в Twitter, об этом заявил глава Пентагона США Ллойд Остин.

"Любое ядерное нападение на США или их союзников и партнеров, включая использование нестратегического ядерного оружия приведет к концу режима Кима", - заявил Остин. Также он отметил, что США и Южная Корея продлевают военные учения на фоне постоянных запусков баллистических ракет Северной Кореей.