КНДР угрожает региональной стабильности, запуская баллистические ракеты, - МИД Украины

Очередной запуск баллистических ракет Северной Кореей является угрозой для региональной стабильности. КНДР необходимо отказаться от любых ядерных и ракетных программ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко в Twitter .

"Массированный запуск КНДР баллистических ракет представляет собой еще один безответственный и провокационный шаг, угрожающий региональной стабильности. Режим Пхеньяна должен отказаться от любой деятельности, связанной с его ядерными и ракетными программами", - написал Николенко.

Напомним, в среду, 2 ноября, Северная Корея запустила три баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

Также мы писали, что в ночь с 13 на 14 сентября по местному времени также был зафиксирован запуск неопознанной баллистической ракеты Северной Кореей.

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