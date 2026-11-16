КНДР увеличила поставки баллистики в Россию: Зеленский обратился к партнерам

КНДР поставляет России ракеты

Зеленский отметил, что согласно докладу ГУР Россия планирует увеличить объемы производства баллистики и крылатых ракет. А это не способствует завершению войны против Украины.

"Также Россия, к сожалению, получает больше баллистики от Северной Кореи: речь идет о десятках ракет в месяц. И это очень опасно не только для Украины", - отметил президент.

По его мнению, благодаря применению баллистики в войне против Украины Северная Корея делает свое оружие более эффективным. А это дополнительные вызовы как для всего региона рядом с Кореей, так и для Европы.

Ракеты для Украины

Если у России есть такой союзник, который передает баллистику, то нужен четкий паритет и для Украины, чтобы она могла на равных отвечать на российскую угрозу, призвал Зеленский партнеров.

У Европы есть ракеты, говорит он, что наносят действительно эффективные удары.

"Германия, Франция, Британия, Италия - говорим о том, что противодействие российскому глобальному бандитизму при поддержке их союзника в Пхеньяне должно опираться на более подходящие поставки для Украины", - уверен Зеленский.

Президент отметил, что зеркальные ответы стране-агрессору абсолютно справедливы.

"Нужно вернуться и к разговору об уничтожении пусковых баллистики из России. Технологии для этого есть у западного мира, и чтобы скорее склонить Россию к миру, чтобы надежнее обеспечить безопасность, должны быть такие технологии у нас, в Украине", - говорит он.