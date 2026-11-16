КНДР збільшила поставки балістики до Росії: Зеленський звернувся до партнерів

КНДР постачає Росії ракети

Зеленський зазначив, що згідно доповіді ГУР, Росія планує збільшити обсяги виробництва балістики й крилатих ракет. А це не сприяє завершенню війни проти України.

"Також Росія, на жаль, отримує більше балістики від Північної Кореї: ідеться про десятки ракет на місяць. І це вкрай небезпечно не тільки для України", - зауважив президент.

На його думку, завдяки застосуванню балістики у війні проти України Північна Корея робить свою зброю більш ефективною. А це є додатковими викликами як для всього регіону поруч із Кореєю, так і для Європи.

Ракети для України

Якщо Росія має такого союзника, який передає балістику, то потрібен чіткий паритет і для України, щоб вона могла на рівних відповідати на російську загрозу, закликав Зеленський партнерів.

Європа має ракети, каже він, що завдають дійсно ефективних ударів.

"Німеччина, Франція, Британія, Італія - говоримо про те, що протидія російському глобальному бандитизму за підтримки їхнього союзника в Пхеньяні має спиратись на більше відповідне постачання для України", - впевенений Зеленський.

Президент зазначив, що дзеркальні відповіді країні-агресорці є абсолютно справедливими.

"Треба повернутись і до розмови про знищення пускових балістики з Росії. Технології для цього є у західного світу, і щоб швидше схилити Росію до миру, щоб надійніше гарантувати безпеку, мають бути такі технології у нас, в Україні", - каже він.