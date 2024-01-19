КНДР заявила об испытаниях подводных беспилотников, способных нести ядерный заряд

Военная политика КНДР

Северная Корея иногда заявляет о своем статусе ядерного государства и регулярно производит испытания баллистических ракет. Эти испытания вызывают озабоченность в США, Южной Корее и Японии.

Ранее стало известно, что Северная Корея заявила об испытаниях гиперзвуковой твердотопливной баллистической ракеты.

Также мы сообщали, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, вызвав обеспокоенность Японии.

В Белом доме заявили, что характер угрозы безопасности, исходящей от Северной Кореи, может радикально измениться в ближайшее десятилетие в результате ее сотрудничества с Россией.