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Угроза от КНДР может кардинально измениться в результате сотрудничества с Россией, - Белый дом

Четверг 18 января 2024 20:47
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Угроза от КНДР может кардинально измениться в результате сотрудничества с Россией, - Белый дом Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын и российский диктатор Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

Характер угрозы безопасности, исходящей от Северной Кореи, может радикально измениться в ближайшее десятилетие в результате ее сотрудничества с Россией.

Об этом заявил старший директор Белого дома по контролю над вооружениями Пранай Вадди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По его словам, необходимо обратить пристальное внимание не только на помощь России со стороны Северной Кореи, обладающей ядерным оружием, прежде всего в виде ракетных систем, но и на то, "что может происходить и в другом направлении".

"То, что мы наблюдаем между Россией и Северной Кореей, - это беспрецедентный уровень сотрудничества в военной сфере. И я говорю беспрецедентный совершенно сознательно - мы никогда не видели такого раньше. Я думаю, что характер Северной Кореи как угрозы в регионе может радикально измениться в ближайшее десятилетие в результате этого сотрудничества", - заявил он.

По его словам, Соедиенные Штаты будут продолжать работать с Южной Кореей, чтобы их совместное "расширенное сдерживание" было как можно более надежным перед лицом эволюционирующей угрозы со стороны КНДР.

КНДР передала РФ ракеты

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия купила у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

Позже появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами. В прокуратуре подтвердили это и рассказали детали.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказал, что Северная Корея активно поставляла в РФ боеприпасы на протяжении всей осени. По оценкам разведки, армия РФ могла получить около миллиона снарядов из КНДР.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о "красных линиях", комментируя поставки северокорейских ракет в РФ.

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