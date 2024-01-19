КНДР заявила про випробування підводних безпілотників, здатних нести ядерний заряд

КНДР провела випробування своєї підводної системи ядерної зброї на знак протесту проти спільних військових навчань Південної Кореї, США і Японії, що відбулися цього тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Північна Корея іноді заявляє про свій статус ядерної держави і регулярно проводить випробування балістичних ракет. Ці випробування викликають стурбованість у США, Південній Кореї та Японії.
Раніше стало відомо, що Північна Корея заявила про випробування гіперзвукової твердопаливної балістичної ракети.
Також ми повідомляли, що КНДР запустила балістичну ракету у бік Японського моря, спричинивши стурбованість Японії.
У Білому домі заявили, що характер загрози безпеці, що походить від Північної Кореї, може радикально змінитися в найближче десятиліття в результаті її співпраці з Росією.
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