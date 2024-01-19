КНДР заявила об испытаниях подводных беспилотников, способных нести ядерный заряд

КНДР провела испытания своей подводной системы ядерного оружия в знак протеста против совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии, состоявшихся на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Испытание системы Haeil-5-23, такое название Северная Корея дала своим подводным ударным беспилотникам, способным нести ядерное оружие, было проведено центром министерства обороны в водах у восточного побережья.

Неназванный спикер ведомства обвинил Соединенные Штаты, Южную Корею и Японию в "невменяемости" военными учениями, предупредив о "катастрофических последствиях".

Следует отметить, что военно-морские силы трех стран проводили свои трехдневные регулярные учения вместе с американским авианосцем "Карл Уинсон" в рамках усилий по улучшению ответа на новые ядерные и ракетные угрозы Пхеньяна.

"Позиция нашей армии по противодействию подводному ядерному вооружению еще больше совершенствуется, и ее разнообразные морские и подводные действия будут продолжать сдерживать вражеские военные маневры военно-морских сил США и их союзников", - говорится в заявлении пресс-секретаря минобороны КНДР.

Военная политика КНДР

Северная Корея иногда заявляет о своем статусе ядерного государства и регулярно производит испытания баллистических ракет. Эти испытания вызывают озабоченность в США, Южной Корее и Японии.

Ранее стало известно, что Северная Корея заявила об испытаниях гиперзвуковой твердотопливной баллистической ракеты.

Также мы сообщали, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, вызвав обеспокоенность Японии.

В Белом доме заявили, что характер угрозы безопасности, исходящей от Северной Кореи, может радикально измениться в ближайшее десятилетие в результате ее сотрудничества с Россией.