КНДР заявила про випробування підводних безпілотників, здатних нести ядерний заряд

КНДР провела випробування своєї підводної системи ядерної зброї на знак протесту проти спільних військових навчань Південної Кореї, США і Японії, що відбулися цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Випробування системи "Haeil-5-23", таку назву Північна Корея дала своїм підводним ударним безпілотникам, здатним нести ядерну зброю, було проведено центром міністерства оборони у водах біля східного узбережжя.

Неназваний речник відомства звинуватив Сполучені Штати, Південну Корею та Японію у "несамовитості" військовими навчаннями, попередивши про "катастрофічні наслідки".

Варто зазначити, що військово-морські сили трьох країн проводили свої триденні регулярні навчання разом із американським авіаносцем "Карл Вінсон" у рамках зусиль щодо покращення відповіді на нові ядерні та ракетні загрози Пхеньяна.

"Позиція нашої армії щодо протидії підводному ядерному озброєнню ще більше вдосконалюється, і її різноманітні морські та підводні дії у відповідь продовжуватимуть стримувати ворожі військові маневри військово-морських сил США та їхніх союзників", - йдеться в заяві речника міноборони КНДР.

Військова політика КНДР

Північна Корея іноді заявляє про свій статус ядерної держави і регулярно проводить випробування балістичних ракет. Ці випробування викликають стурбованість у США, Південній Кореї та Японії.

Раніше стало відомо, що Північна Корея заявила про випробування гіперзвукової твердопаливної балістичної ракети.

Також ми повідомляли, що КНДР запустила балістичну ракету у бік Японського моря, спричинивши стурбованість Японії.

У Білому домі заявили, що характер загрози безпеці, що походить від Північної Кореї, може радикально змінитися в найближче десятиліття в результаті її співпраці з Росією.