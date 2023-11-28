КНДР заявила, что ее разведывательный спутник сделал снимки Пентагона и Белого дома США

Северная Корея заявила, что ее "спутник-шпион" сделал фотографии Белого дома, Пентагона и близлежащих военно-морских баз США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Известные американские объекты пополнили список территорий, которые, как утверждает Северная Корея, были сфотографированы с помощью своего военного разведывательного спутника.

Утверждается, что официальные СМИ КНДР заявили, что президент Ким Чен Ын видел последние изображения вместе с предыдущими фотографиями Рима, авиабазы Андерсон на Гуаме, Перл-Харбора и авианосца ВМС США "Карл Уинсон".

Следует отметить, что Южная Корея спасла один из "спутников-шпионов" КНДР после неудачного запуска в начале этого года и пришла к выводу, что эта технология не имеет военной ценности. Сеул полагает, что любой спутник Северной Кореи может быть в лучшем случае элементарным.

Северная Корея вывела на орбиту "спутник-шпион"

В конце мая этого года КНДР пыталась вывести на орбиту "спутник-шпион" Malligyong-1, однако ракета-носитель упала в Желтое море.

Позже 16 июня Южная Корея подняла со дна моря несколько частей ракеты и спутника. После анализа найденных деталей эксперты заявили, что"спутник" вообще не имел пользы как разведывательный.

КНДР предприняла вторую попытку запуска спутника 23 августа. В Токио заявили, что Пхеньян использовал запрещенную технологию баллистических ракет и что снаряд пролетел через воздушное пространство вблизи Окинавы.

А 22 ноября Северная Корея сообщила об успешном запуске баллистической ракеты со "спутником-шпионом" на борту. Данные разведывательного агентства Южной Кореи свидетельствуют о том, чтоКНДР получила помощь от России для успешного запуска.