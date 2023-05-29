Северная Корея предупредила Японию о сроках запуска собственного спутника

Северная Корея предупредила Японию о своем плане запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Пхеньян готовится запустить на орбиту свой спутник. В правительстве Японии заявили, что сделают все возможное, чтобы собрать и проанализировать информацию о запуске.

"Мы настоятельно призываем Северную Корею воздержаться от запуска, сотрудничая с соответствующими странами, такими, как США и Южная Корея", - отметили в офисе премьер-министра Японии.

В американском аналитическом центре, 26 мая, сообщили, что коммерческие спутниковые снимки фиксируют, что строительство стартовой площадки в прибрежной зоне к востоку от северокорейской станции запуска спутников "Сохе" продвигается "с большой скоростью".