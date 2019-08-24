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КНДР знову запустила дві ракети в Японському морі

Новини » Надзвичайні події    24.08.2019 - 04:28
КНДР знову запустила дві ракети в Японському морі
Фото: Кім Чен Ин (twitter.com/kcna)

Уряд Японії заявив про запуск балістичних ракет Північною Кореєю

Північна Корея (КНДР) учергове зробила два пуски невпізнаних снарядів у Японське море. Про це заявив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, передає РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

За даними військових, КНДР провела запуск вранці в суботу, 24 серпня, з провінції Хамген-Намдо з міста Сондок.

Більше жодних подробиці - тип, дальність польоту, максимальна висота - не повідомляється.

"Наші військові стежать за ситуацією на випадок повторення запусків і підтримують боєздатність", - йдеться в повідомленні Комітету начальників штабів Південної Кореї.

Водночас, за повідомленнями японських ЗМІ, уряд Японії заявив, що Північна Корея запустила балістичні ракети, які не досягли території Японії та її виняткової економічної зони.

Нагадаємо, 16 серпня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин знову спостерігав за випробуванням нової зброї. Державні ЗМІ КНДР 17 серпня повідомили, що днем раніше Північна Корея випустила принаймні дві балістичні ракети малої дальності. За інформацією військових Південної Кореї, це шостий раунд запусків зброї з кінця липня.

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