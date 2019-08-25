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З'явилися подробиці запуску ракет КНДР в Японському морі

Новини » Надзвичайні події    25.08.2019 - 01:31
З'явилися подробиці запуску ракет КНДР в Японському морі
Фото: Кім Чен Ин (KCNA)

За випробуваннями особисто спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин

Північна Корея (КНДР) у суботу 24 серпня випробувала "надвелику багаторазову ракетну установку", випустивши в морі дві балістичні ракети малої дальності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що за випробуваннями особисто спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин.

Південнокорейські військові заявили, що Північна Корея випустила в морі дві балістичні ракети малої дальності біля свого східного узбережжя, що стало останнім у серії пусків за останні тижні на тлі тривалих переговорів з денуклеаризації.

Кім Чен Ин сказав, що Північна Корея повинна активізувати розробку нової зброї, щоб протистояти загрозам і чинити тиск на наступ ворожих сил.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея (КНДР) в черговий раз зробила два пуску невпізнаних снарядів в Японське море. Більше ніяких подробиці - тип, дальність польоту, максимальна висота - не повідомлялося.

РБК-Україна писала, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав запуск нових ракет КНДР попередженням США і Південної Кореї на тлі їхніх спільних військових навчань.

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