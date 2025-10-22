КНДР запустила баллистическую ракету: куда полетела

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на южнокорейское информационное агентство Yonhap .

Также КНДР осуществляла пуски ракет малой дальности: баллистических ракет 8 мая и крылатых ракет 22 мая 2025 года.

Это первый запуск ракеты Северной Кореей с июня, когда в должность вступил новый президент Ли Чжэ Мен.

Пуск состоялся около 8:10 утра по местному времени.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что запуск был обнаружен, но не предоставил дополнительных подробностей.

Ракетная программа Южной Кореи

Ранее РБК-Украина писало о том, что Южная Корея начнет развертывать секретную ракету Hyunmoo-5 в конце этого года, пытаясь достичь баланса сил в противостоянии с КНДР.

Как заявил министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бек, массовое производство ракет уже началось, и принимаются меры для значительного увеличения наращивания их выпуска.

Заявления военного чиновника прозвучали на фоне того, как Северная Корея усиливает разработку вооружений, вероятно, благодаря технологической помощи России.

Ан также сказал, что Северная Корея может попытаться запустить новую МБР в этом году, ссылаясь на движения, обнаруженные вблизи стартовой площадки ракет.

Последнее испытание МБР Северной Кореей состоялось в октябре прошлого года.

Также сообщалось, что КНДР провела военный парад, во время которого Ким Чен Ын продемонстрировал новое вооружение перед делегациями из Китая, России и Вьетнама. В частности, речь идет о новой межконтинентальной баллистической ракете "Хвасон-20".