КНДР запустила баллистическую ракету: куда полетела

КНДР, Среда 22 октября 2025 08:30
КНДР запустила баллистическую ракету: куда полетела Иллюстративное фото: демонстрация ракеты Taepodong на параде в КНДР (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Северная Корея запустила по меньшей мере одну неидентифицированную баллистическую ракету в направлении Восточного моря 22 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что запуск был обнаружен, но не предоставил дополнительных подробностей.

Пуск состоялся около 8:10 утра по местному времени.

Это первый запуск ракеты Северной Кореей с июня, когда в должность вступил новый президент Ли Чжэ Мен.

Запуск состоялся накануне проведения Южной Кореей саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества с 31 октября по 1 ноября.

Ранее Северная Корея запускала баллистические ракеты в начале совместных военных учений США и Южной Кореи.

Также КНДР осуществляла пуски ракет малой дальности: баллистических ракет 8 мая и крылатых ракет 22 мая 2025 года.

Ракетная программа Южной Кореи

Ранее РБК-Украина писало о том, что Южная Корея начнет развертывать секретную ракету Hyunmoo-5 в конце этого года, пытаясь достичь баланса сил в противостоянии с КНДР.

Как заявил министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бек, массовое производство ракет уже началось, и принимаются меры для значительного увеличения наращивания их выпуска.

Заявления военного чиновника прозвучали на фоне того, как Северная Корея усиливает разработку вооружений, вероятно, благодаря технологической помощи России.

Ан также сказал, что Северная Корея может попытаться запустить новую МБР в этом году, ссылаясь на движения, обнаруженные вблизи стартовой площадки ракет.

Последнее испытание МБР Северной Кореей состоялось в октябре прошлого года.

Также сообщалось, что КНДР провела военный парад, во время которого Ким Чен Ын продемонстрировал новое вооружение перед делегациями из Китая, России и Вьетнама. В частности, речь идет о новой межконтинентальной баллистической ракете "Хвасон-20".

