КНДР запустила балістичну ракету: куди полетіла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на південнокорейське інформаційне агентство Yonhap .

Також КНДР здійснювала пуски ракет малої дальності: балістичних ракет 8 травня та крилатих ракет 22 травня 2025 року.

Раніше Північна Корея запускала балістичні ракети на початку спільних військових навчань США і Південної Кореї.

Запуск відбувся напередодні проведення Південною Кореєю саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва з 31 жовтня по 1 листопада.

Це перший запуск ракети Північною Кореєю з червня, коли на посаду вступив новий президент Лі Дже Мен.

Пуск відбувся близько 8:10 ранку за місцевим часом.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що запуск був виявлений, але не надав додаткових подробиць.

Ракетна програма Південної Кореї

Раніше РБК-Україна писало про те, що Південна Корея почне розгортати секретну ракету Hyunmoo-5 наприкінці цього року, намагаючись досягнути балансу сил у протистоянні з КНДР.

Як заявив міністр оборони Південної Кореї Ан Гю Бек, масове виробництво ракет вже розпочалося, і вживаються заходи для значного збільшення нарощування їх випуску.

Заяви війського чиновника прозвучали на тлі того, як Північна Корея посилює розробку озброєнь, ймовірно, завдяки технологічній допомозі Росії.

Ан також сказав, що Північна Корея може спробувати запустити нову МБР цього року, посилаючись на рухи, виявлені поблизу стартового майданчика ракет.

Останнє випробування МБР Північною Кореєю відбулося в жовтні минулого року.

Також повідомлялось, що КНДР провела військовий парад, під час якого Кім Чен Ин продемонстрував нове озброєння перед делегаціями з Китаю, Росії та В’єтнаму. Зокрема, йдеться про нову міжконтинентальну балістичну ракету "Хвасон-20".