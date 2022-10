КНДР снова запустила ракеты, Южная Корея подняла авиацию: что происходит

Очередной этап испытаний начался во второй половине сентября. В частности, 24 числа военные Корейской народно-демократической республики (КНДР) запустили ракету как обычно в сторону акватории Японского моря.

По данным южнокорейской стороны, "Север" испытал баллистическую ракету. В Министерстве обороны Японии, которое отслеживает такие запуски, отметили, что ракета пролетела около 400 километров, а максимально она поднималась на высоту 50 км. В итоге она упала за пределами японской морской исключительной зоны.

В ответ у восточного побережья Корейского полуострова начались совместные учения США и "Юга" с участием американской авианосной группы и корейских кораблей. Это были первые подобные маневры за последние пять лет.

В течение четырех дней союзники пытались "продемонстрировать мощную решимость" реагировать на провокации КНДР, а также улучшить свою способность проводить совместные военно-морские операции. В маневрах участвовали более 20 кораблей ВМС США и Южной Кореи, в том числе атомный авианосец USS Ronald Reagan, американский крейсер, южнокорейский и американский эсминцы, а также военная авиация.

Однако учения не остановили КНДР, и через несколько дней она снова запустила баллистическую ракету как раз в то время, как вице-президент США Камала Харрис находилась с визитом в Сеуле. Туда она прибыла на фоне опасений северокорейских ядерных испытаний, и в ходе поездки раскритиковала Пхеньян.

"В КНДР мы видим жестокую диктатуру, безудержные нарушения прав человека и незаконную программу вооружений, которая угрожает миру и стабильности", - отметила Харрис и пообещала поддержку в стабилизации Корейского полуострова и работе над склонению КНДР к миру.

Всего же только за последнюю неделю сентября Северная Корея успела провести сразу четыре испытания баллистических ракет малой дальности, что стало своеобразным рекордом. Япония расценивает это как эскалацию угроз своей безопасности и в целом региона.

Именно так расценивают крайний ракетный запуск от 4 октября. Тогда северокорейская ракета пролетела над северной частью Японии, и в регионе сработали сирены воздушной тревоги. Местным жителям пришлось эвакуироваться внутрь зданий или в подземные укрытия.

Japan emergency alert: "North Korea appears to have launched a missile. Please evacuate to the inside of a building or go to the basement. Target area: Hokkaido" pic.twitter.com/dhQLhcJozZ

По уточненным данным, ракета была запущена в направлении острова Хоккайдо и его северо-восточной префектуры Аомори. Отметим, такой инцидент произошел впервые с 2017 года, и КНДР заранее не информировала о траектории. При этом, как оказалась, эта ракета пролетела значительно большее расстояние, чем те, которые запускались ранее.

Министерство обороны Японии утверждает, что она пролетела порядка 4 600 километров и поднималась на высоту до 1 000 км. Предположительно, это была ракета класса Hwasong-12, способная достигать Японии и Гуама (территория США в Тихом океане).

North Korea ICBM launched that crossed over Japan



If US and their "allies" continues to escalate the situation with the DPRK and hold drills nearby,this can go much further... pic.twitter.com/BvRzskZvMy