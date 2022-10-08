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Япония, США и Южная Корея проводят совместные учения с участием авианосной группы

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Токіо, Суббота 08 октября 2022 16:43
Япония, США и Южная Корея проводят совместные учения с участием авианосной группы Фото: Япония, США и Южная Корея проводят совместные учения (defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Япония и США проводят совместные военные учения с участием американского авианосца USS Ronald Reagan на фоне продолжающихся ракетных пусков Северной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"В условиях все более серьезной обстановки в плане безопасности вокруг Японии, включая неоднократные запуски баллистических ракет Северной Кореей, Силы самообороны Японии и Вооруженные силы США проводят двусторонние учения", — говорится в заявлении Пентагона.

В учениях, которые проводятся в Японском море, задействованы ударная группа авианосца USS Ronald Reagan, два эсминца ВМС Японии и один южнокорейский эсминец.

"Эти учения посылают четкий сигнал о союзническом единстве между нашими странами и повышают оперативную совместимость наших коллективных сил", - говорится в общем заявлении трех стран-участниц.

Ранее мы писали, что США проводят двухсторонние учения с Южной Кореей у восточного побережья Корейского полуострова в рамках своих первых подобных учений за пять лет.

Также сообщалось, что Китай на учениях имитирует атаки на корабли ВМС США и стремится предотвратить приход иностранных сил на помощь Тайваню в случае войны.

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