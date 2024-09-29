Россия угрожает миру ядерным оружием уже прямо с трибуны Генассамблеи ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, предостерег от "попыток победить в борьбе с ядерной державой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Российский министр в очередной раз повторил кремлевский пропагандистский тезис о том, что Запад якобы использует Украину в качестве инструмента для попытки "победить" Москву стратегически и "подготовить Европу к тому, чтобы она также бросилась в эту самоубийственную авантюру".

"Я не буду здесь говорить о бессмысленности и опасности самой идеи попытки бороться до победы с ядерной державой, каковой является Россия", — сказал он.

На пресс-конференции после своего выступления Лавров сказал, что "независимо от того, дадут ли они Украине разрешение на поставки оружия большой дальности, мы посмотрим, как они поняли услышанное".