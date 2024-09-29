Россия угрожает миру ядерным оружием уже прямо с трибуны Генассамблеи ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, предостерег от "попыток победить в борьбе с ядерной державой".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Российский министр в очередной раз повторил кремлевский пропагандистский тезис о том, что Запад якобы использует Украину в качестве инструмента для попытки "победить" Москву стратегически и "подготовить Европу к тому, чтобы она также бросилась в эту самоубийственную авантюру".
"Я не буду здесь говорить о бессмысленности и опасности самой идеи попытки бороться до победы с ядерной державой, каковой является Россия", — сказал он.
На пресс-конференции после своего выступления Лавров сказал, что "независимо от того, дадут ли они Украине разрешение на поставки оружия большой дальности, мы посмотрим, как они поняли услышанное".
Новые ядерные угрозы Путина
Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин "предложил" расширить список условий применения ядерного оружия. В обновленной редакции ядерной доктрины агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или поддержкой ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ.
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал ядерные угрозы Путина "безответственными".
Подробнее о том, что известно о ядерных угрозах Путина и как реагирует Украина, - в материале РБК-Украина.
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