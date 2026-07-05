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КНДР опробовала новый эсминец со стратегическими крылатыми ракетами

10:00 05.07.2026 Вс
1 мин
Ким Чен Ын наблюдал за запуском ракет
aimg Татьяна Степанова
Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (Getty Images)

Северная Корея провела испытания боевой системы эсминца "Кан Геон" со стратегическими крылатыми ракетами.

Отмечается, что лидер КНДР Ким Чен Ин лично посетил испытания боевой системы нового эсминца "Кан Геон".

В ходе тестов военные запустили крылатые ракеты, а также проверили корабельную артиллерию, системы радиоэлектронной борьбы и обнаружение целей.

После испытаний Ким Чен Ын поручил завершить все проверки и включить корабль в состав ВМС КНДР в течение двух месяцев.

Фото: КНДР опробовала новый эсминец со стратегическими крылатыми ракетами (северокорейские СМИ)

Напомним, ранее мы сообщали, что Северная Корея официально ввела в состав своего флота новый мощный эсминец "Чхве Хьон" водосмещением 5000 тонн. Лидер страны Ким Чен Ын назвал этот корабль символом превращения ВМС в стратегическую ядерную силу.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын посетил новый завод по производству ядерных материалов и приказал наращивать ядерный потенциал страны "экспоненциальными темпами".

КНДР также провела испытания новой системы запуска многоцелевых легких ракет и системы тактических крылатых ракет залпового огня на базе искусственного интеллекта.

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