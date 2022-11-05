КНДР отправила поезд в РФ на фоне доклада США о тайных поставках снарядов, - Reuters

Поезд вышел из Северной Кореи 4 октября, через два дня после того, как США озвучили доклад о тайных поставках снарядов.

Проект 38 North, который следит за развитием событий в Северной Корее, утверждает, что такое движение поездов наблюдается на маршруте впервые за несколько лет.

"По снимкам невозможно определить назначение поезда, но пересечение происходит на фоне сообщений о продаже оружия из Северной Кореи в Россию и общего ожидания возобновления торговли между двумя странами", - говорится в сообщении.

Аналитики заявили, что спутник заметил несколько крытых вагонов, которые выехали с территории КНДР в РФ.