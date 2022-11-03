В Госдепе США рассказали о путях поставок оружия из КНДР в Россию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя Госдепа США Неда Прайса.

Власти США планируют использовать все свои возможности для того, чтобы помешать передаче вооружений от Северной Кореи в Россию.

"Как мы используем все возможности и будем использовать все возможности для противодействия иранским поставкам оружия в Россию, точно так же мы будем делать то же самое в отношении поставок оружия из КНДР в Россию. Есть существующие санкционные механизмы, мы посмотрим на дополнительные инструменты и полномочия, которые могли бы быть задействованы", - заявил Прайс.

Он также добавил, что США требует от всех стран, имеющих возможность повлиять на действия Пхеньяна, оказать воздействие на КНДР.

Напомним, впервые информацию о том, что Россия покупает боеприпасы у Северной Кореи, опубликовало The New York Times.

В среду, 2 ноября, в Белом доме сообщили, что располагают информацией о тайных поставках боеприпасов из Северной Кореи в РФ.

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