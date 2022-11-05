КНДР відправила потяг до РФ на тлі доповіді США про таємні поставки снарядів, - Reuters

На тлі доповіді США про те, що Пхеньян таємно постачає Москві артилерійські снаряди, з КНДР вийшов поїзд до Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Потяг вийшов із Північної Кореї 4 жовтня, через два дні після того, як США озвучили доповідь про таємні постачання снарядів.
Проект 38 North, який стежить за розвитком подій у Північній Кореї, стверджує, що такий рух поїздів спостерігається на маршруті вперше за кілька років.
"За знімками неможливо визначити призначення поїзда, але перетин відбувається на тлі повідомлень про продаж зброї з Північної Кореї до Росії та загального очікування відновлення торгівлі між двома країнами", - йдеться у повідомленні.
Аналітики заявили, що супутник помітив кілька критих вагонів, які виїхали з території КНДР до РФ.
Нагадаємо, вперше інформацію про те, що Росія купує боєприпаси у Північної Кореї, опублікувало The New York Times.
Пізніше в Білому домі повідомили, що мають інформацію про таємні поставки боєприпасів з Північної Кореї до РФ.
При цьому в Держдепі заявили, що влада Північної Кореї направляє Москві боєприпаси через Близький Схід та африканські держави.
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