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КНДР відправила потяг до РФ на тлі доповіді США про таємні поставки снарядів, - Reuters

Фото: КНДР відправила потяг до РФ на тлі доповіді США про таємні поставки снарядів (voakorea.com)
Автор: Руслан Гаращенко

На тлі доповіді США про те, що Пхеньян таємно постачає Москві артилерійські снаряди, з КНДР вийшов поїзд до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Потяг вийшов із Північної Кореї 4 жовтня, через два дні після того, як США озвучили доповідь про таємні постачання снарядів.

Проект 38 North, який стежить за розвитком подій у Північній Кореї, стверджує, що такий рух поїздів спостерігається на маршруті вперше за кілька років.

"За знімками неможливо визначити призначення поїзда, але перетин відбувається на тлі повідомлень про продаж зброї з Північної Кореї до Росії та загального очікування відновлення торгівлі між двома країнами", - йдеться у повідомленні.

Аналітики заявили, що супутник помітив кілька критих вагонів, які виїхали з території КНДР до РФ.

Нагадаємо, вперше інформацію про те, що Росія купує боєприпаси у Північної Кореї, опублікувало The New York Times.

Пізніше в Білому домі повідомили, що мають інформацію про таємні поставки боєприпасів з Північної Кореї до РФ.

При цьому в Держдепі заявили, що влада Північної Кореї направляє Москві боєприпаси через Близький Схід та африканські держави.

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