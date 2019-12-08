У КНДР заявили про успішне "дуже важливе" випробування

Фото: Кім Чен Ин (kcna.kp)

У Пхеньяні стверджують, що випробування вплине на стратегічний статус КНДР

У Північній Кореї (КНДР) заявили про успішне "дуже значне" випробування на ракетному полігоні Сохе. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне північнокорейське агентство ЦТАК.

За даними агенства, у другій половині 7 грудня північнокорейська Академія національної оборони доповіла про успішний результат "дуже значного" випробування, яке має велике значення на правлячої партії.

У Пхеньяні наголосили, що результат цього успішного випробування найближчим часом надасть ключовий вплив на чергову зміну стратегічного статусу КНДР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що супутник американської компанії Planet Labs зафіксував активність на північнокорейському ракетному полігоні Сохе. На супутникових знімках був помічений великий контейнер поблизу майданчика для випробування ракетних двигунів, якого не було на полігоні днем раніше.

Також РБК-Україна писало, що постійний представник КНДР при ООН Кім Сон заявив, що питання денуклеаризації Корейського півострову не є предметом переговорів зі Сполученими Штатами Америки. Сон стверджує, що довготривалі намагання Вашингтону налагодити відносини з Пхеньяном були лише способом досягти внутрішньополітичних цілей.