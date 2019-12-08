ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У КНДР заявили про успішне "дуже важливе" випробування

Новини » Політика     08.12.2019 - 09:09
У КНДР заявили про успішне "дуже важливе" випробування
Фото: Кім Чен Ин (kcna.kp)

У Пхеньяні стверджують, що випробування вплине на стратегічний статус КНДР

У Північній Кореї (КНДР) заявили про успішне "дуже значне" випробування на ракетному полігоні Сохе. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне північнокорейське агентство ЦТАК.

За даними агенства, у другій половині 7 грудня північнокорейська Академія національної оборони доповіла про успішний результат "дуже значного" випробування, яке має велике значення на правлячої партії.

У Пхеньяні наголосили, що результат цього успішного випробування найближчим часом надасть ключовий вплив на чергову зміну стратегічного статусу КНДР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що супутник американської компанії Planet Labs зафіксував активність на північнокорейському ракетному полігоні Сохе. На супутникових знімках був помічений великий контейнер поблизу майданчика для випробування ракетних двигунів, якого не було на полігоні днем раніше.

Також РБК-Україна писало, що постійний представник КНДР при ООН Кім Сон заявив, що питання денуклеаризації Корейського півострову не є предметом переговорів зі Сполученими Штатами Америки. Сон стверджує, що довготривалі намагання Вашингтону налагодити відносини з Пхеньяном були лише способом досягти внутрішньополітичних цілей.

Трамп заявив про "дуже хороші" відносини з КНДР КНДР готова до застосування сили проти США
Новини України КНДРиспытания
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся