КНДР испытала новую стратегическую крылатую ракету перед визитом Трампа в Южную Корею

Испытание крылатой ракеты класса "море-поверхность" прошло в Желтом море во вторник, 28 октября.

Ракета, специально переоборудованная для корабельных запусков, была запущена вертикально и пролетела более 7 800 секунд (примерно 2 часа 10 минут) по заданному маршруту, поразив определенную цель. Другие детали, в частности название ракеты, точная дальность и место старта в сообщении не раскрываются.

Лидер КНДР Ким Чен Ын, который обычно руководит подобными испытаниями, на этот раз не присутствовал. Наблюдал за тестом его заместитель в "Центральной военной комиссии "Трудовой партии" Пак Чон Чон Чон, который заявил о важных успехах страны в развитии ядерных сил.

По словам чиновника, регулярные ракетные испытания служат военным сдерживанием, проверкой надежности стратегических наступательных систем и демонстрацией их возможностей врагам. Северная Корея считает своим долгом непрерывно наращивать потенциал ядерного оружия.

Отметим, что испытание ракеты в КНДР произошло после подтверждения Трампом желания встретиться с Ким Чен Ыном в рамках тура в Азию.

КНДР ускорила развитие ракетного вооружения

Незадолго до указанного испытания ракеты во вторник, Пхеньян провел еще один подобный ракетный тест 22 октября, запустив две новые гиперзвуковые боевые части.

Разведка Южной Кореи и западные спецслужбы утверждают, что программы развития ракетного и другого вооружения КНДР значительно ускорились после углубления военного сотрудничества с Россией.

Это касается, в частности, направления Пхеньяном войск и оружия РФ для поддержки войны в Украине в обмен на помощь Москвы в разработке вооружений.