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КНДР угрожает ядерным ударом из-за атомной подлодки США в Южной Корее

Фото: КНДР снова угрожает ядерным ударом (voakorea com)
Автор: Максим Шушко

Северная Корея угрожает ядерной местью за демонстрацию военной силы США. В частности, из-за размещения американской атомной подводной лодки на побережье Южной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нама заявил, что размещение американского оружия, таких как авианосцы, бомбардировщики или ракетные подводные лодки в Южной Корее, может отвечать условиям для использования КНДР ядерного оружия.

"Постоянно растущая видимость размещения стратегической атомной подлодки и других стратегических активов может подпадать под условия применения ядерного оружия, определенные в законе КНДР", – говорится в заявлении.

Американская атомная подлодка в Южной Корее

Соединенные Штаты впервые с 1980-х годов направили атомную подлодку класса "Огайо" USS Michigan с баллистическими ракетами к побережью Южной Кореи. Этот шаг является частью усилий США и Южной Кореи по сдерживанию ракетно-ядерных амбиций КНДР.

Также США и Южная Корея запустили новый механизм для сдерживания ядерных угроз КНДР.

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КНДРЯдерное оружие