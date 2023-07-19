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США и Южная Корея запустили новый механизм для сдерживания ядерных угроз КНДР

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Среда 19 июля 2023 07:09
США и Южная Корея запустили новый механизм для сдерживания ядерных угроз КНДР Фото: флаг Северной Кореи (voakorea.com)
Автор: Владимир Костырин

Соединенные Штаты Америки (США) и Южная Корея провели первую встречу консультативной группы для обсуждения механизма защиты союзников и сдерживания ракетно-ядерных угроз со стороны Северной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Учредительное заседание Консультативной группы по ядерной энергии состоялось в Сеуле во вторник. Группа была создана для обсуждения вопросов обмена информацией о размещении американского ядерного оружия.

После встречи первый заместитель советника по национальной безопасности Южной Кореи Ким Тэ Хе заявил, что в случае ядерной атаки, совершенной КНДР, Штаты быстро предпримут "сокрушительные и решительные действия, которые положат конец северокорейскому лидерству".

В свою очередь координатор Совета национальной безопасности США по делам Индо-Тихоокеанского региона Курт Кэмпбелл на пресс-конференцию отметил, что американская атомная подводная лодка находится в порту Пусан в Южной Корее.

Он предположил, что визит корабля был направлен на демонстрацию того, что "средства ядерного сдерживания США остаются сильными, устойчивыми и надежными".

В Минобороны Южной Кореи подтвердили во вторник прибытие в Пусан американской атомной подводной лодки, способной нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками. В ведомстве добавили, что это был первый визит в Южную Корею субмарины США такого типа примерно за 40 лет.

Американская атомная подлодка в Южной Корее

Прибытие подводной лодки в порт стало частью обязательств, изложенных в Вашингтонской декларации, согласованной президентом США Джо Байденом и его южнокорейским коллегой Юн Сук Елем на апрельском саммите.

Как отмечается в материале, это является частью усилий Штатов и Южной Кореи по сдерживанию ракетно-ядерных амбиций КНДР.

Напомним, что 12 июля КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, а через день повторила испытание.

США и Южная Корея провели обучение со стратегическим бомбардировщиком 14 июля в ответ на запуск КНДР баллистических ракет.

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