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КНДР погрожує ядерним ударом через атомний підводний човен США у Південній Кореї

Фото: КНДР знову погрожує ядерним ударом (voakorea com)
Автор: Максим Шушко

Північна Корея погрожує ядерною помстою за демонстрацію військової сили США. Зокрема, через розміщення американського атомного підводного човна на узбережі Південної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр оборони Північної Кореї Кан Сун Нама заявив, що розміщення американської зброї, як-от авіаносців, бомбардувальників або ракетних підводних човнів у Південній Кореї буцімсто може відповідати умовам для використання КНДР ядерної зброї.

"Постійно зростаюча видимість розміщення стратегічного атомного підводного човна та інших стратегічних активів може підпадати під умови застосування ядерної зброї, визначені в законі КНДР", – йдеться в заяві.

Американський атомний підводний човен в Південній Кореї

Сполучені Штати вперше з 1980-х років направили атомний підводний човен класу "Огайо" USS Michigan з балістичними ракетами до узбережжя Південної Кореї. Цей крок є частиною зусиль США та Південної Кореї щодо стримування ракетно-ядерних амбіцій КНДР.

Також, США та Південна Корея запустили новий механізм для стримування ядерних загроз КНДР.

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КНДРЯдерна зброя