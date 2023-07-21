КНДР погрожує ядерним ударом через атомний підводний човен США у Південній Кореї

Міністр оборони Північної Кореї Кан Сун Нама заявив, що розміщення американської зброї, як-от авіаносців, бомбардувальників або ракетних підводних човнів у Південній Кореї буцімсто може відповідати умовам для використання КНДР ядерної зброї.

"Постійно зростаюча видимість розміщення стратегічного атомного підводного човна та інших стратегічних активів може підпадати під умови застосування ядерної зброї, визначені в законі КНДР", – йдеться в заяві.

Американський атомний підводний човен в Південній Кореї

Сполучені Штати вперше з 1980-х років направили атомний підводний човен класу "Огайо" USS Michigan з балістичними ракетами до узбережжя Південної Кореї. Цей крок є частиною зусиль США та Південної Кореї щодо стримування ракетно-ядерних амбіцій КНДР.

Також, США та Південна Корея запустили новий механізм для стримування ядерних загроз КНДР.