США впервые за десятилетия направили атомную субмарину в Южную Корею

США впервые с 1980-х годов направили к побережью Южной Кореи атомную подлодку класса "Огайо" USS Michigan с баллистическими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Американская субмарина прибыла в Южную Корею на фоне переговоров по координации действий союзников в случае ядерной войны с КНДР.

Координатор Белого дома по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Курт Кэмпбелл прибыл в Южную Корею. Его визит был анонсирован еще в апреле 2023 года.

"В то время, как мы говорим, американская атомная подлодка сегодня заходит в порт Пусана. Это первый визит американской атомной подлодки за последние десятилетия", - сказал Кэмпбелл в Сеуле, где он принимал участие в первом заседании Консультативной группы по ядерным вопросам.

При этом Северная Корея осудила Консультативную группу по ядерным вопросам за "открытое обсуждение использования ядерного оружия". КНДР предостерегла от планов союзников увеличить демонстрацию военной силы, включая визит подводной лодки.

В свою очередь Кэмпбелл подчеркнул, что прибытие субмарины является проявлением американской приверженности обороне Южной Кореи.

Стоит отметить, что представитель Белого дома не назвал лодку, но Министерство обороны Южной Кореи подтвердило прибытие субмарины. Ее идентифицировали как USS Kentucky, класса "Огайо". СМИ отмечают, что эта лодка способна нести около 150 ракет Tomahawk.

Напомним, 12 июля КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, а через день повторила испытание.

США и Южная Корея провели обучение со стратегическим бомбардировщиком 14 июля в ответ на запуск КНДР баллистических ракет.

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