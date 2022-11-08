КНДР начала шить зимнюю форму для российских военных, - СМИ
На фабриках Северной Кореи начались работы по пошиву зимней формы для военных РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Free Asia.
"Шить форму для российских военных начали по меньшей мере три фабрики в Пхеньяне и неуточненное количество в других местах. Речь идет о непосредственно форме, белье и обуви, сырье для которых предоставляет Россия", - говорится в сообщении.
Как отмечает издание, дальше их должны по железной дороге отправлять в Россию через узкий перешеек, соединяющий страны. Этот путь в начале ноября "разморозили" после восьмимесячной паузы из-за пандемии коронавируса. Сообщается, что около месяца выполняет российский заказ фабрика в Моранбонге (Пхеньян).
К правдивости этой информации наталкивает заявление российского посольства в КНДР несколько недель назад. Речь шла о том, что РФ заинтересована покупать одежду и обувь из Северной Кореи.
Резолюция ООН 2375 от сентября 2017 г.ода запрещает Северной Корее любой экспорт изделий текстильной промышленности. Издание сообщает, что Северной Корее выгодно такое сотрудничество для получения иностранной валюты, особенно после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса.
Напомним, впервые информацию о том, что Россия покупает боеприпасы у Северной Кореи , опубликовало The New York Times.
Позже в Белом доме сообщили, что располагают информацией о тайных поставках боеприпасов из Северной Кореи в РФ. По данным американских аналитиков, спутник заметил несколько крытых вагонов, выехавших с территории КНДР в РФ.
Затем Северная Корея заверила об отсутствии договоренностей с Москвой по поставкам России оружия.
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