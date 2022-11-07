И не планирует. КНДР отрицает сделки с Россией по поставкам оружия

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В Сеуле также отметили, что никогда не имели таких договоренностей и не планируют.

"Мы еще раз ясно заявляем, что у нас никогда не было "оружейных сделок" с Россией и что у нас нет планов делать это в будущем", - отмечается в заявлении Севера.

Такое заявление, распространенное госСМИ Северной Кореи KCNA, прозвучало после того, как в США заявили о том, что КНДР может поставлять России артиллерийские снаряды для войны против Украины.