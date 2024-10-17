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КНДР официально признала Южную Корею "враждебным государством"

Четверг 17 октября 2024 05:42
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КНДР официально признала Южную Корею "враждебным государством" Фото: напряженность между Северной и Южной Кореей усиливается (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Национальная ассамблея Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) внесла изменения в Конституцию, которые признают Республику Корея "враждебным государством".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) отметило, что во вторник, 15 октября, военные взорвали участки автомобильного и железнодорожного сообщения с Республикой Корея. Эти действия названы законными и направленными против враждебного государства, как определено Конституцией КНДР.

Отмечается, что шестидесятиметровые участки автомобильных дорог и железных дорог со стороны границы Севера, которые были проложены в качестве переходов, теперь полностью заблокированы в рамках "поэтапного полного отделения ее территории" от Юга.

"Это неизбежная и законная мера, принятая в соответствии с требованиями Конституции КНДР, которая четко определяет РК (Республику Корея. - ред.) как враждебное государство", - сообщило агентство.

Телеканал ЦТАК процитировал представителя Министерства обороны, который заявил, что страна предпримет дальнейшие шаги для "постоянного укрепления закрытой южной границы", но не упомянул о каких-либо других изменениях в Конституцию, ранее утвержденных лидером Ким Чен Ыном.

В январе этого года Ким призвал внести поправки в Конституцию, чтобы вычеркнуть объединение как цель в отношениях с Югом. Лидер обвинил Сеул в сговоре с США с целью краха его коммунистического режима и четкого определения его территории.

На прошлой неделе Верховная народная ассамблея Северной Кореи провела двухдневное заседание, на котором, как ожидалось, внесла изменения в Конституцию, официально определив Южную Корею отдельной страной и главным врагом.

Южная Корея заявила, что ее политика заключается в том, чтобы продолжать проводить национальное объединение. Но Сеул готов ответить силой в случае военной агрессии со стороны Севера.

Обострение между Северной и Южной Кореей

Напряженность между КНДР и Республикой Корея начала возрастать в 2023 году, когда обе стороны заявили об утрате силы подписанного в 2018 году соглашения для уменьшения военной напряженности.

В последние дни Северная Корея резко усилила свою враждебную риторику, обвинив Юг во вторжении в ее воздушное пространство с помощью беспилотников и пообещав возмездие.

Во вторник, 15 октября, военные Южной Кореи произвели предупредительные выстрелы к югу от границы в ответ на взрывы на дорогах и железных дорогах со стороны Северной Кореи.

На прошлой неделе Пхеньян заявил, что полностью перекроет межкорейские автомобильные и железнодорожные пути и продолжит укреплять районы на своей стороне границы в рамках своего стремления к "двухгосударственной" системе, отвергающей его давнюю цель объединения.

Добавим, что обострение совпало с информацией о том, что тысячи солдат КНДР проходят подготовку в России и войдут в отдельную штурмовую бригаду для участия в боях против Украины.

В США выразили обеспокоенность такими планами Москвы и Пхеньяна.

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