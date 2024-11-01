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КНДР обещает "твердо стоять рядом" с Россией в войне против Украины

Пятница 01 ноября 2024 12:12
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КНДР обещает "твердо стоять рядом" с Россией в войне против Украины Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Диктатор Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын приказал "без оглядки" поддерживать российских террористов и их народ в "священной войне". Северная Корея будет стоять рядом с "российскими товарищами" до самого конца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Северной Кореи Цой Сон Хи, которую цитирует "РИА Новости".

"С самого начала "СВО" (полномасштабной войны, - ред.) Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы, ни на кого не оглядываясь, неизменно поддерживали и оказывали помощь российской армии и русскому народу в их "священной войне"... Мы заверяем, что до победного дня всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами", - заявила глава северокорейского МИД во время разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым.

КНДР отправила войска в Украину

Недавно стало известно, что Северная Корея направила своих военных для поддержки России в войне против Украины. По словам российского диктатора Владимира Путина, этот шаг является частью "стратегического партнерства" между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР).

Кирилл Буданов, глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, сообщил, что военнослужащие из КНДР могут начать боевые действия на украинском фронте уже в ноябре.

Согласно информации Financial Times, которая ссылается на данные украинской разведки, около трех тысяч северокорейских военных уже прибыли в Курскую область России и размещены примерно в 50 км от украинской границы.

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