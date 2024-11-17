КНДР может отправить в РФ 100 тысяч военных, - Bloomberg

По данным Bloomberg, такой шаг неизбежен, а военная поддержка в таком масштабе, если она состоится, вероятно, будет проходить партиями с ротацией войск в течение определенного времени, а не одноразовым развертыванием.

Bloomberg отметило, что ранее в этом месяце подобную оценку сделал посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко.

В интервью "Голосу Америки" Пономаренко сказал, что Киев ожидает, что до 15 000 северокорейских военнослужащих, дислоцированных для боевых действий в Курской области России и, возможно, в оккупированных районах на востоке Украины будут меняться каждые несколько месяцев.