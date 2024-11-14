КНДР передала России свои артиллерийские системы
Российская Федерация начала усиливать свою артиллерию. Сейчас оккупанты железной дорогой перевозят из КНДР САУ Koksan.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
По данным издания, в соцсетях появилось фото перевозки железнодорожным транспортом как минимум одной самоходной артустановки типа M-1989 Koksan производства КНДР, наиболее вероятно уже происходящей на территории России.
Один только снимок не позволяет в настоящее время судить о масштабе возможной передачи таких САУ для российских войск. Хотя бы ориентировочное количество имеющихся у северокорейского режима M-1989 Koksan не известно.
Фото: M-1989 Koksan везут по железной дороге по территории РФ (снимок из соцсетей)
Однако в середине октября российские военные заявляли, что начали осваивать северокорейские САУ неназванного типа на базе Высшего артиллерийского командного училища (ВАКУ) в Саратове.
То есть с определенной вероятностью военные РФ к этому времени уже могли пройти этап "первичного знакомства" с артиллерией своих "коллег" в КНДР, и потому могут быть достаточно близки к готовности применять такое вооружение на практике.
Характеристики Koksan
- дальность стрельбы до 40 километров при использовании стандартного снаряда, до 60 километров - при использовании активно-реактивного снаряда,
- темп стрельбы - 2 выстрела на 5 минут,
- калибр 170 миллиметров (нестандартный для армии РФ).
Заметим, что ранее The Korea Herald сообщила, что солдаты КНДР, вероятно, будут получать по 2 тысячи долларов в месяц.
При этом британская разведка прогнозировала, что состояние российской экономики ухудшится в 2025 году, поскольку ожидается рост военных расходов. Также на ситуацию с экономикой оказывают влияние западные санкции.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.