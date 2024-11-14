КНДР передала России свои артиллерийские системы

Российская Федерация начала усиливать свою артиллерию. Сейчас оккупанты железной дорогой перевозят из КНДР САУ Koksan.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

По данным издания, в соцсетях появилось фото перевозки железнодорожным транспортом как минимум одной самоходной артустановки типа M-1989 Koksan производства КНДР, наиболее вероятно уже происходящей на территории России.

Один только снимок не позволяет в настоящее время судить о масштабе возможной передачи таких САУ для российских войск. Хотя бы ориентировочное количество имеющихся у северокорейского режима M-1989 Koksan не известно.

Фото: M-1989 Koksan везут по железной дороге по территории РФ (снимок из соцсетей)

Однако в середине октября российские военные заявляли, что начали осваивать северокорейские САУ неназванного типа на базе Высшего артиллерийского командного училища (ВАКУ) в Саратове.

То есть с определенной вероятностью военные РФ к этому времени уже могли пройти этап "первичного знакомства" с артиллерией своих "коллег" в КНДР, и потому могут быть достаточно близки к готовности применять такое вооружение на практике.

Характеристики Koksan